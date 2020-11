Vents forts, vagues et tempête hivernale prévus dans l’Est-du-Québec

Sur la Côte-Nord, des avertissements de vent et d’onde de tempête ont été émis par Environnement Canada pour une partie de la journée sur l’ensemble du territoire situé entre Natashquan et Blanc-Sablon.

Des vents souffleront jusqu'à 90 kilomètres à l'heure sur ces secteurs. Les vents vont faiblir en soirée. Environnement Canada prévient que le vent pourrait emporter des objets et causer des blessures ou des dommages.

De plus, les météorologues prévoient des niveaux d'eau plus élevés que la normale et de grosses vagues le long de la côte. Des déferlements de vagues et des débordements côtiers pourraient survenir.

De grandes vagues à Chevery (archives) Photo : Gracieuseté de Sandra Vatcher

L’avertissement de vent est également en vigueur pour la Minganie.

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie en alerte

Plusieurs secteurs de l’autre côté du Saint-Laurent sont aussi visés par des avertissements d’Environnement Canada.

Les régions de Rimouski et de Mont-Joli pourraient faire face à une onde de tempête. On y prévoit des niveaux d'eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte.

Par ailleurs, des alertes d’onde de tempête et de tempête hivernale sont émises pour les secteurs de Sainte-Anne-des-Monts et de Grande-Vallée. Entre 5 et 10 centimètres de neige pourraient tomber sur la région. La neige sera accompagnée de forts vents et de poudrerie, réduisant la visibilité par moments.

À Gaspé, Percé et dans le Parc national de Forillon, c’est du vent et une onde de tempête qui attendent les résidents, mardi. Un avertissement de vent est aussi en vigueur aux Îles-de-la-Madeleine, où des vents forts pourraient causer des dommages.

Les conditions météorologiques en vigueur dans l'Est-du-Québec ont d'ailleurs forcé l'annulation des traversées de mardi entre Matane et la Côte-Nord.

Écoles fermées

En Minganie, le Centre de services scolaire (CSS) de la Moyenne-Côte-Nord suspend les cours dans plusieurs de ses écoles, mardi avant-midi en raison des prévisions météorologiques défavorables et de l'annonce de Telus concernant une possible interruption du réseau cellulaire , peut-on lire sur la page Facebook du CSScentre de services scolaire .

Cette suspension des cours concerne l'école Saint-François-d'Assise de Longue-Pointe-de-Mingan, le centre d'éducation des adultes d'Ekuanitshit et toutes les écoles de Havre-Saint-Pierre, incluant le centre d'éducation des adultes Le personnel et les élèves sont tenus de demeurer à la maison. La situation sera réévaluée vers 11 h pour l’après-midi.