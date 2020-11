Presque impossible de trouver le vaccin contre la grippe en Ontario

Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement en Ontario, que ce soit lors de cliniques d'immunisation de la santé publique, par les médecins de famille ou en pharmacie.

Or, selon le site de la chaîne de pharmacies Shoppers Drug Mart par exemple, une seule succursale a encore des doses du vaccin contre la grippe dans toute la ville de Toronto.

Même situation à Windsor. À Ottawa et à Sudbury, plus rien.

Dans les cabinets de médecins, les stocks varient d'un praticien à un autre, mais il est particulièrement difficile d'avoir le vaccin à haute dose pour les aînés, indique l'Association médicale de l'Ontario.

Du côté de la santé publique, aucune des 17 cliniques de vaccination organisées à Toronto d'ici le 18 décembre a encore des places de disponibles.

Et la Ville ne prévoit pas ajouter d'autres cliniques. À l'heure actuelle, les doses que nous avons suffiront à desservir les cliniques de vaccination déjà prévues , indique la Dre Vinita Dubey, médecin hygiéniste adjointe de Toronto.

À Ottawa, la santé publique continue à accepter les réservations pour ses cliniques communautaires. Il y a encore des rendez-vous disponibles pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre , précise une porte-parole.

Santé publique Ottawa a vacciné plus de 34 000 personnes en un mois. C'est trois fois plus que durant toute la saison de la grippe 2019-2020.

En septembre, le premier ministre Doug Ford avait incité les Ontariens à se faire vacciner en grand nombre cette année, entre autres pour éviter un double engorgement dans les hôpitaux lié à l'influenza et à la COVID-19.

La province se défend d'avoir sous-estimé la demande.

Grâce à la campagne provinciale, plus d'Ontariens ont reçu le vaccin contre la grippe, et ce, plus tôt dans la saison que jamais.

Ministère de la Santé de l'Ontario