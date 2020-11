Hausse des cas de COVID-19: le réseau de santé Horizon craint d’être dépassé

Lors d’un point de presse, lundi, la présidente-directrice générale d’Horizon, Karen McGrath, a expliqué que 64 membres du personnel du réseau sont en auto-isolement.

Il est crucial que les services d’urgence et les services aux patients qui occupent des lits à l’hôpital disposent du personnel nécessaire, souligne Mme McGrath. Si la situation devient plus problématique et qu’il faut réaffecter du personnel à ces services, le réseau risque d’avoir à annuler d’autres services, par exemple certaines chirurgies.

Chacun des établissements d’Horizon tente de garder en réserve de trois à cinq lits d’hôpitaux et de deux à trois lits pour les soins intensifs afin de pouvoir accueillir en cas de besoin des patients atteints de la COVID-19.

Si sept ou huit personnes sont admises à l’hôpital en un court laps de temps, le réseau risque d’être dépassé, estime Mme McGrath.

Karen McGrath demande au public de respecter les consignes de la Santé publique pour freiner la propagation de la COVID-19.