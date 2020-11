La FIQ rejette l’entente de principe conclue avec Québec

Dans un communiqué, la présidente de la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec , Nancy Bédard soutient que malgré certains gains importants, les déléguées ont jugé que dans le contexte actuel, ces derniers n'étaient pas suffisants pour donner le coup de barre nécessaire dont les professionnelles en soins ont tant besoin .

Les déléguées, qui se sont réunies virtuellement au cours d’un conseil extraordinaire de négociation, ont pris connaissance des détails de l’entente de principe et se sont exprimées sur son contenu.

Nous avons eu des échanges francs, respectueux et difficiles par moment. Les déléguées ont voté. Nous sommes une organisation démocratique et nous allons retourner à la table de négociation au cours des prochains jours , a déclaré Mme Bédard.

En attendant la reprise des discussions avec le gouvernement, la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec ne fera aucun autre commentaire.

Lundi en fin de journée, le gouvernement et la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec annonçaient simultanément une entente de principe qui allait améliorer significativement les conditions de travail de ses membres.

Cet accord de principe, dont les détails sont restés secrets – aucune partie n’a voulu commenter, touchait uniquement les conditions de travail des membres de la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec , comme la charge de travail, le ratio infirmière-patients, les horaires et les congés, ce que le syndicat présente comme les matières sectorielles .

En ce qui concerne les salaires, la retraite et les disparités régionales, ce qu’on qualifie de matières monétaires dans le langage syndical, la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec négocie en front commun avec l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ( APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ).

La FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec était le premier syndicat à s'entendre avec le Conseil du Trésor : 550 000 employés de l'État renégocient présentement leurs conventions collectives, échues depuis la fin mars.