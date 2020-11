À un mois du temps des Fêtes, les commerces de l'Estrie sont bondés

Dans les corridors et les lieux communs des centres d'achat, il n'y a pas de contrôle d'exigé. C'est une préoccupation.

En raison de la moins bonne ventilation de ces lieux, le directeur de la santé publique en Estrie craint que les risques de transmettre la COVID-19 soient plus grands dans les centres commerciaux, c'est pourquoi il appelle les propriétaires à effectuer de la surveillance.

Les gestionnaires du Carrefour de l'Estrie, quant à eux, disent tout mettre en place pour sécuriser les lieux. Ils affirment également que leur clientèle aurait délaissé le flânage, au profit d'un magasinage efficace.

Les gens qui se présentent aux centres commerciaux vont rentrer dans les magasins, acheter un produit et quitter rapidement, c'est une méthode qu'on préconise , assure Daniel Durand, directeur principal du Groupe Mach.

Dans certains commerces, comme la Biblairie GGC, les gardiens de sécurité ont aussi fait leur apparition pour bien encadrer la venue de nombreux clients.

Malgré les inconvénients imposés par cette période hors du commun, le directeur général de la Biblairie GGC, Jean-Guy Caza, voit déjà les retombées.

Ça va être une année record en termes de ventes pour le mois de novembre, on dépasse tous les objectifs. On a augmenté le personnel, on a augmenté les heures d'ouverture, pour que le magasinage reste sécuritaire.

Jean-Guy Caza, directeur général de la Biblairie GGC