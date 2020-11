La Tribune et La Voix de l'Est passent à l'abonnement numérique

Les quotidiens La Tribune de Sherbrooke et La Voix de l'Est de Granby passent lundi à une formule d'abonnement numérique pour la distribution de leurs contenus en ligne.

Les six médias régionaux membres des coopératives d'information ont choisi d'adopter ce nouveau modèle d'affaires. Les lecteurs qui choisissent de s'abonner auront accès aux contenus de ces six médias, soit La Tribune, La Voix de l'Est, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Soleil et Le Droit.

Les abonnés à l'édition magazine du samedi auront automatiquement accès à tous les contenus en ligne.

La Tribune papier du samedi va demeurer et les lecteurs occasionnels continueront d’avoir accès à quelques contenus gratuits chaque mois sur nos plateformes numériques. Jean Perreault, président de la coopérative d'information La Tribune

Le directeur général des coopératives d'information, Stéphane Lavallée souligne que le groupe a opté pour un modèle qui devient dominant dans la presse d'information partout dans le monde .

Nous ne faisons pas la révolution, nous étendons aux plateformes numériques le modèle de revenus qui a toujours fait le succès des médias d’information, affirme Stéphane Lavallée. Et nous sommes persuadés que notre lectorat est prêt pour cette transition.

Cette transition s'amorcera avec le lancement d'une campagne de promotion pour sensibiliser les citoyens à l'information régionale.

L’année 2020, en dépit de tous les malheurs qu’elle a provoqués, a rappelé aux citoyens le caractère essentiel d’une information de haute qualité, fouillée, qui distingue le vrai du faux, et collée à leur réalité. Bref, les citoyens s’attendent aux plus hauts standards , explique le nouveau directeur général de La Tribune, Hugo Fontaine.

Dès mardi, les lecteurs pourront commencer à s'abonner, mais c'est seulement à parti du 1er décembre que le nombre d'articles disponibles en ligne sera restreint pour les non-abonnés de ces médias.