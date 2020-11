Joe Biden obtient le feu vert pour amorcer la transition

Seize jours après avoir remporté l'élection , le président désigné Joe Biden a obtenu l'aval de la directrice de l'agence fédérale américaine autorisant la transition gouvernementale. Sans reconnaître sa défaite, le président sortant Donald Trump a peu après écrit sur Twitter qu'il recommandait à l'agence et à sa propre équipe d'œuvrer en ce sens.

Dans une lettre envoyée à Joe Biden, la responsable de l'Administration des services généraux (GSA), Emily Murphy, a expliqué sa décision par les récents développements concernant des recours judiciaires et la certification de résultats électoraux .

Peu auparavant, le comité de validation des résultats de l'État du Michigan avait approuvé la confirmation des résultats de l'élection du 3 novembre, suivant la Georgie, qui avait validé ses résultats électoraux la semaine dernière.

La décision de Mme Murphy de signer les documents nécessaires permettra à Joe Biden et à son équipe de recevoir les fonds nécessaires au processus de transition et d'entrer en contact avec les responsables des différents départements et agences du gouvernement.

La fonctionnaire a écrit avoir pris sa décision de façon indépendante en fonction de la loi et [des] faits disponibles .

Personne de la branche exécutive – ni ceux qui travaillent à la Maison-Blanche ni à la GSAAdministration des services généraux – n'a exercé des pressions directes ou directes pour influencer la substance ou le moment de ma décision , a-t-elle assuré, après avoir été critiquée pour son refus de lancer le processus.

Ironiquement, peu après que les médias eurent annoncé ces derniers développements, le président Trump a écrit sur Twitter qu'il avait lui-même donné son aval à la décision.