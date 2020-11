Le gouvernement Ford veut que Dr David Williams reste jusqu’en septembre

Son contrat de cinq ans devait se terminer à la mi-février, mais la province lui a demandé de rester jusqu’au 1er septembre.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a présenté une motion lundi à cet effet.

Le gouvernement fait valoir qu’il a besoin de stabilité et de quelqu’un d’expérimenté, pour poursuivre la lutte contre la COVID-19 et se préparer aux campagnes de vaccination. Personne n'est mieux placé que le Dr Williams pour accomplir cette tâche , peut-on lire dans le communiqué.

Le NPD n’ayant pas appuyé la motion, elle fera l’objet d’un débat et sera soumise au vote.

La ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott Photo : La Presse canadienne / Richard Lautens

Lors d’une conférence de presse lundi, le médecin a déclaré qu’il serait irresponsable , à son avis, de partir en plein milieu de la crise.

De nombreux acteurs du milieu de la santé ont critiqué le Dr David Williams; certains ont même réclamé son départ.

On lui a reproché de manquer de clarté dans ses directives et ses explications et de tarder à agir.

S’il s’est montré impatient à certaines reprises, le premier ministre Doug Ford a toutefois constamment réitéré son appui au Dr Williams. Je ne crois pas qu’on doive changer de partenaire au beau milieu d’une danse, à plus forte raison si le partenaire est un formidable danseur , a lancé M. Ford lundi, en réponse à la question d’un journaliste.

L’Ontario a établi lundi un nouveau record quotidien de 1589 cas.

Le gouvernement a annoncé que l’ancien chef d’état-major de la Défense nationale, le général à la retraite Rick Hillier, dirigerait le groupe de travail sur la vaccination dans la province.