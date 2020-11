Visiter le père Noël se fera à distance ou devant son écran cette année

Cette année au centre commercial Southcentre, à Calgary, les enfants ne s'assoiront pas sur les genoux du père Noël, comme le veut la tradition.

Les petits visiteurs seront plutôt invités à prendre place à l’arrière de son camion, où ils pourront prendre une photo, tout en respectant la distanciation physique.

C’est étrange parce qu’on ne peut pas s’asseoir près des enfants. [...] Je pense que cela leur permet de garder une certaine normalité dans leur vie. On le voit dans leurs yeux. Ils sont vraiment heureux de me voir cette année , raconte le père Noël du centre commercial, installé dans son camion de modèle ancien rouge vif.

Des mesures strictes

Le centre commercial Southcentre a tout de même mis sur pied un protocole sanitaire strict.

Les familles doivent d'abord réserver leur visite en ligne. La température de membre de la famille est prise à leur arrivée, ils doivent se désinfecter les mains et porter un couvre-visage.

Des pancartes d’information sur les mesures sanitaires ainsi qu’un espace d’attente ont également été installés pour permettre aux visiteurs de patienter tout en respectant les règles de distanciation.

La gestionnaire de l'événement, Alexandra Velosa, dit que les visiteurs sont nombreux à répondre à l'appel, malgré les mesures sanitaires mises en place.

C’est très populaire. Il y a beaucoup de réservations , affirme la responsable marketing du centre commercial.

Katrine Jonhson et ses enfants font partie des familles pour lesquelles l'événement est une tradition à ne pas manquer. On le fait chaque année. On s'est senti en sécurité , dit-elle.

Le West Edmonton Mall a lui aussi modifié le déroulement des visites du père Noël en raison de la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada

Le West Edmonton Mall a lui aussi modifié son événement afin de respecter les mesures sanitaires imposées par les autorités albertaines.

Les visiteurs qui souhaitent rencontrer le père Noël doivent eux aussi réserver leur place en ligne et porter un masque.

Le père Noël sera debout, sur son porche. Les gens pourront s’asseoir dans son traîneau et filmer ou photographier toute la rencontre , explique Lily Lien, la responsable marketing pour les événements au West Edmonton Mall.

Présence virtuelle

D'autres centres commerciaux de l'Alberta ont cependant décidé d'annuler les visites du père Noël en personne.

C'est le cas des centres Cadillac Fairview qui ont plutôt opté pour des rencontres privées virtuelles et gratuites avec le père Noël.

Nos clients nous disent qu’ils veulent visiter notre centre commercial de manière efficace et sécuritaire, mais qu’ils veulent aussi ressentir la magie du temps des fêtes. C’est en essayant de trouver un équilibre que nous avons décidé d'opter pour les visites virtuelles , explique Craig Flannagan, vice-président du marketing pour l’entreprise Cadillac Fairview Corporation Ltd.

C'est quelque chose que vous pourrez faire dans le confort de votre maison, à une heure qui vous convient , ajoute-t-il.

L'entreprise prévoit également organiser 12 séances de lecture en ligne durant lesquelles les familles pourront parler au père Noël et l'écouter raconter des histoires.

Les Canadiens, nos clients, ont vraiment envie de ces événements magiques. Ils veulent simplement qu’ils soient sécuritaires , affirme Craig Flannagan.

Avec la collaboration de Mirna Djukic, Geneviève Tardif et Monty Kruger