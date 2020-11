Les élus à Queen's Park adoptent une motion pour dénoncer Charles McVety

Contre toute attente, les députés ontariens ont adopté une motion du NPD et des libéraux qui dénonce la décision du gouvernement Ford d'accorder au Collège chrétien le droit d'être une université.

La motion, initiée par la porte-parole de l'opposition en matière de lutte contre le racisme, Laura Mae Lindo, a été adoptée de justesse, à 29 votes contre 27. Elle demande au gouvernement Ford de condamner les propos extrêmes et haineux de Charles McVety et de s'opposer à tout effort visant à faire du College chrétien du Canada une université accréditée.

Puisque les progressistes-conservateurs détiennent la majorité à Queen's Park, cela veut dire qu'un nombre indéterminé de députés du parti de Doug Ford ont soit voté contre la motion, soit choisi de s'abstenir.

Les détails exacts du vote devraient être publiés plus tard lundi. Le chef du Parti vert Mike Schreiner dit avoir voté en faveur de la motion. Celle-ci est non contraignante, ce qui signifie qu'elle n'engage en rien le gouvernement Ford.

Charles McVety Pasteur évangélique, président du Collège chrétien Canadien Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Le Collège chrétien est dirigé par Charles McVety, un pasteur évangélique aux propos homophobes et islamophobes et proche partisan de Doug Ford. Le premier ministre ontarien s'est attiré une pluie de critiques puisqu'il tente de lui donner le droit de décerner des diplômes en catimini à l'aide d'un projet de loi sur la COVID-19.

M. Ford aurait aussi accepté un don illégal non déclaré du Collège chrétien du Canada lors de la course au leadership de 2018, selon des documents obtenus par le NPDNouveau Parti démocratique et partagés aux médias. Le bureau de Doug Ford se penchait toujours sur la question lundi pour déterminer si des correctifs devaient être apportés.

