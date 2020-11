Le SPVQ intervient à l'endroit de huit personnes sans masque à l'épicerie

Vendredi, après plusieurs tentatives pour convaincre les récalcitrants, les employés n’ont eu d'autres choix que de contacter les autorités.

Nous devons assurer la sécurité de nos clients et de nos employés en faisant en sorte d’éviter toute altercation. Nous avons dû faire appel au service de police de la Ville de Québec, qui a vu au suivi avec les clients récalcitrants Geneviève Poirier, spécialiste aux affaires corporatives, Loblaws

La porte-parole du Service de police de la Ville de Québec Sandra Dion confirme que cinq personnes, quatre femmes et un homme ont refusé de coopérer. Ils font maintenant l’objet d’un rapport.

Les rapports seront remis aux enquêteurs qui pourraient ensuite l’envoyer au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Des constats d’infractions allant jusqu'à 1 546 $ pourraient être remis aux récalcitrants.

La Loi de la santé publique exige des choses, et tout ça, c’est dans un but commun. On sait que la contamination est de plus en plus élevée, alors il faut faire attention et cette loi-là, elle doit être respectée , affirme Sandra Dion.

Les policiers rappellent toutefois qu'en général, les récalcitrants finissent par se plier aux demandes des policiers.

Par exemple, des quelque 75 appels reçus à propos du non-respect du couvre-visage la semaine dernière, seulement deux rapports ont été remplis.

Situations isolées

Loblaws affirme qu’il s’agit d’un incident isolé puisque la plupart des clients respectent les mesures sanitaires.

Selon Stéphane Lacasse, directeur des affaires publiques de l'Association des détaillants en alimentation du Québec, il est arrivé à quelques reprises que des clients se présentent dans des commerces en refusant de porter le couvre-visage.

Advenant le cas où le client refuse de quitter l'établissement et mentionne que c'est sa liberté par exemple de ne pas porter le masque, là on va demander aux services de l'ordre d'intervenir [...] Eux peuvent à la limite donner des constats d'infraction , indique-t-il.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc