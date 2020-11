Une collection de bijoux lancée au profit de la prévention du suicide au Témiscamingue

Il s’agit d’une activité de financement nouveau genre pour le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue.

Les bijoux ont été créés par l’artiste témiscamienne Vanessa Cardinal, connue aussi sous le nom de la Fée Coquette.

L'artiste a confectionné des boucles d'oreilles et des colliers pour le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Photo : Gracieuseté : Vanessa Cardinal

La collection de bijoux Choisis la vie est aux couleurs du centre.

On a fait plein de remue-méninges. On s’est questionné à savoir ce qu’on voulait, parce qu’on veut que ce soit représentatif du Centre de prévention du suicide. On y est allé vraiment dans les couleurs au niveau du vert et du gris qu’on va retrouver dans la collection. Il y a les mots et l’écriture, la rose des vents aussi qui collent à la prévention du suicide. On veut démontrer qu’il y a quelque chose après la souffrance , souligne la directrice générale du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, Lynda Clouâtre.

Les bijoux sont disponibles au Café-Boutique Coup de Cœur Québécois.

Le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue existe depuis 34 ans.