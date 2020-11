COVID-19 : aucun nouveau décès, mais toujours 44 personnes hospitalisées dans la région

La tendance est à nouveau à la baisse depuis deux jours : 42 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures dans la région, dont 18 en Mauricie et 24 au Centre-du-Québec.

Il y a actuellement 44 personnes hospitalisées en raison du virus, dont 4 aux soins intensifs. Trois personnes ont pu quitter les soins intensifs ces dernières 24 heures.

Les autorités régionales de la santé ne rapportent aucun nouveau décès dû à la pandémie.

Le nombre de cas actifs est de 645; une baisse de sept en 24 heures.

Samedi, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) rapportait 72 nouveaux cas sur son territoire et dimanche, 64 nouveaux cas.

Trois autres résidents de la résidence Chartwell le Domaine Cascade, à Shawinigan, ont été déclarés positifs. En tout, 26 résidents et sept employés ont été infectés par la COVID-19 dans cet établissement.

À la résidence Laliberté, à Trois-Rivières, un employé de plus a contracté la COVID-19, portant le nombre d’employés atteints à 15. Vingt-sept résidents l’ont aussi contracté.

Au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), à Trois-Rivières, on recense un employé de plus à l’unité COVID (4N) ainsi qu’un employé de plus à l’unité de médecine générale (2N) parmi les cas de COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, en mars dernier, 250 personnes sont mortes de la COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec, soit environ 4 % des gens qui ont contracté le virus dans la région.