Aînée blessée aux Résidences de la Gappe : le manque de personnel montré du doigt

La fille d’une octogénaire blessée aux Résidences de la Gappe, à Gatineau, dénonce le manque de personnel et de surveillance. Selon un rapport médical, sa mère atteinte d’alzheimer aurait été agressée par une autre bénéficiaire en octobre. L’incident fait maintenant l’objet d’une enquête du commissaire aux plaintes du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Avertissement Certaines images pourraient être choquantes. Nous préférons vous en avertir.

Le 21 octobre 2020, alors que Nathalie* s’apprête à se mettre au lit, elle reçoit un appel inquiétant de la phase 2 des Résidences de la Gappe. Sa mère de 86 ans est à l’hôpital. Elle aurait fait une vilaine chute dans sa chambre.

*Radio-Canada a accepté de ne pas révéler le nom de famille de Nathalie, puisqu’elle craint que sa mère la reconnaisse et se souvienne de cet incident traumatique. Le nom de la victime n’est donc pas dévoilé non plus.

À l’arrivée de Nathalie à l’Hôpital de Gatineau, on lui aurait indiqué que sa mère n’est pas tombée dans sa chambre, mais qu’elle aurait plutôt été agressée par une autre bénéficiaire de son étage.

La mère de Nathalie a été blessée aux Résidences de la Gappe. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Nathalie constate avec horreur que sa mère est grièvement blessée à un œil, à un genou, au bras droit, à une épaule et au poignet gauche. J’étais sous le choc et j’ai demandé qu’on m'amène tout de suite aux toilettes... parce que c’était affreux , se souvient-elle.

Comme proche aidante, Nathalie passe de nombreuses heures par semaine aux Résidences de la Gappe. Quand on les place, ce n’est pas de gaieté de cœur, c’est parce qu’on n’en peut plus et qu’on pense vraiment qu’ils seront en sécurité , explique-t-elle avec émotion. Voir sa mère dans cet état sur une civière de l’urgence lui a brisé le cœur.

L’octogénaire devrait se rétablir sans séquelles permanentes, un mince soulagement pour sa fille. Cette dernière souhaitait d’ailleurs que les photos des blessures subies par sa mère soient diffusées, pour bien faire comprendre la gravité de la situation.

La mère de Nathalie a été grièvement blessée à un œil, à un genou, au bras droit, à une épaule et au poignet gauche. Photo : Courtoisie

Des versions divergentes

Lorsque sa mère reçoit son congé de l’hôpital, le lendemain matin, Nathalie tente par la suite d’obtenir des détails sur l’incident auprès du personnel et des gestionnaires de la résidence intermédiaire.

Le rapport médical que Radio-Canada a pu consulter identifie comme diagnostic final une agression et [une] chute à la résidence . La direction aurait toutefois indiqué à Nathalie que la cause des blessures était seulement liée à une chute.

En discutant avec des membres du personnel, elle apprend qu’il y aurait eu une dispute entre sa mère et une autre bénéficiaire. Celle-ci lui aurait volé son haut de pyjama. Une bagarre aurait eu lieu, suivie d’une chute de sa mère dans le corridor. La préposée aux bénéficiaires en poste n’aurait rien vu, occupée à remplir ses rapports au salon du septième étage.

Un manque de personnel aux conséquences réelles

Pierre Brabant, représentant syndical UES section locale 800 Photo : Radio-Canada

L’Union des employé-e-s de service, section locale 800, représente les préposées aux bénéficiaires de la phase 2 des Résidences de la Gappe. Le représentant syndical Pierre Brabant affirme que la pénurie de main-d'œuvre exerce une pression immense sur les épaules du personnel en place.

Selon lui, la pandémie a fait fuir plusieurs PAB et ceux et celles qui restent en ont plein les bras. Certains employés ont aussi été contaminés par la COVID-19. L’intervention des Forces armées canadiennes avait même été réclamée par le syndicat à la phase 2, en situation d’éclosion au printemps.

Pierre Brabant ne s’en cache pas, le manque de personnel a des impacts sur la qualité des services offerts aux bénéficiaires.

Le représentant syndical admet que parfois, une seule préposée aux bénéficiaires est présente sur un étage comprenant un total de 24 résidents, lors des quarts de nuit. C’est quatre fois moins que les ratios habituels.

Ratios habituels à la Phase 2 des résidences de La Gappe Quart de jour - 3 PAB pour 8 résidents

Quart de soir et de nuit - 2 PAB pour 12 résidents Source: UES, section locale 800

Selon lui, c’est nettement insuffisant pour assurer la santé et la sécurité du personnel. « On va dire qu’il y en a deux [bénéficiaires] qui se fâchent contre la préposée, qui est seule sur l’étage, comment elle va faire pour se défendre? » se demande-t-il.

Pierre Brabant décrit la phase 2 des Résidences de la Gappe comme « un CHSLD avec moins de ressources ». Selon lui, les bénéficiaires ont des conditions médicales extrêmement lourdes. Ce sont des personnes en perte d’autonomie qui nécessitent une formation supplémentaire pour les PAB qui doivent en prendre soin.

« Je me suis renseigné, il y en a, mais ce ne sont pas des formations récurrentes » explique le représentant syndical. Avec la pénurie de main-d'œuvre et le roulement de personnel, il estime que la formation devrait être mise à jour chaque année « ce qui n’est pas le cas » admet-il.

Une enquête en cours

Insatisfaite des réponses des gestionnaires de l’établissement au sujet de l’incident, Nathalie a porté plainte au commissaire aux plaintes et à la qualité des services du Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l'Outaouais, qui a déclenché une enquête.

Un courriel a également été acheminé aux bureaux du premier ministre du Québec, François Legault, du ministre de la Santé, Christian Dubé, et de la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais. Le bureau du premier ministre l’a dirigée vers le ministère de la Santé, qui l’a référée au ministère des Aînés et des Proches aidants. Ce dernier lui a envoyé un accusé de réception.

La phase 2 des Résidences de la Gappe, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Par son témoignage, Nathalie souhaite dénoncer le manque de renseignements communiqués aux familles lors d’incidents, mais surtout le manque de personnel et de surveillance pour assurer la sécurité des bénéficiaires à la phase 2 des Résidences de la Gappe.

Elle se demande également si la formation des PAB est adéquate à cette résidence, pour travailler auprès d’aînés atteints d’alzheimer ou de démence. Nathalie souhaite éviter à tout prix qu’un incident semblable ne survienne à nouveau.

Contacté par Radio-Canada, le directeur régional des Résidences de la Gappe a décliné notre demande d’entrevue. André Carrière nous a référé au CISSS de l’Outaouais pour plus d’informations.

Par courriel, une porte-parole du CISSS de l’Outaouais confirme que les autorités régionales ont l’obligation d'assurer la qualité et la sécurité des soins prodigués à la clientèle de la phase 2 des Résidences de la Gappe. Il revient toutefois à la direction de la résidence de faire respecter les ratios, selon la même porte-parole.

Quant au dossier spécifique de la mère de Nathalie, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais refuse de nous transmettre des informations en raison de l’enquête en cours au bureau du commissaire aux plaintes .

Trois ans plus tard, le même constat

Des plaintes sur la qualité des soins offerts à cette résidence ont déjà été déposées dans le passé. En 2017, le commissaire aux plaintes du CISSS de l’Outaouais remettait en question les qualifications du personnel des résidences privées, y compris à la phase 2 des Résidences de la Gappe.

Hélène Le Scelleur, amie de la famille et professeure en service social à l’Université d’Ottawa. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

La professeure en service social à l’Université d’Ottawa, Hélène Le Scelleur, comprend mal qu'une telle situation puisse se reproduire. Mme Le Scelleur est une bonne amie de Nathalie. Elle a voulu la soutenir dans ses démarches, puisqu’elle connaît bien ces milieux de soins pour aînés.

Quand le gouvernement va-t-il prendre ses responsabilités? Quand les CISSS vont se rendre imputables de ce qui se passe dans les ressources intermédiaires? C’est ça ici qu’on doit dénoncer , s’indigne Hélène Le Scelleur.

À la suite de nombreux décès et de graves lacunes observées dans certaines résidences privées pour aînés lors de la première vague de COVID-19 au Québec, le gouvernement Legault a indiqué vouloir mieux encadrer les ressources privées pour aînés. Il n’a pas précisé la façon dont il allait y parvenir.

« Depuis que c’est arrivé à maman, il y a de l’aide »

Les blessures graves infligées à la mère de Nathalie et les dénonciations qui s’en sont suivies semblent avoir provoqué un rehaussement de la surveillance au 7e étage des Résidences de la Gappe.

Nathalie se demande si les améliorations observées lors de ses plus récentes visites seront durables. « Nos aînés méritent de la dignité, ils méritent d’être en sécurité », insiste-elle, le trémolo dans la voix.