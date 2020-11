Nouvelle direction pour les Tyrans de Gatineau

C’est le copropriétaire de l’équipe, Stéphane Pétronzio qui occupera dorénavant les fonctions de directeur général.

Steve est notre homme de confiance. Il apporte un côté professionnel, une éthique de travail et une assiduité. C’est un motivateur et un communicateur, exactement le genre de personne qu’on cherchait pour diriger les Tyrans l’an prochain et dans les années à venir , mentionne Pétronzio.

Steve Spooner prend la relève de Mathieu Joly comme entraîneur des Tyrans de Gatineau. Photo : Gracieuseté des Tyrans de Gatineau

Le nouvel entraîneur, âgé de 46 ans, est engagé dans le baseball mineur depuis de nombreuses années en Outaouais. Son fil, Kevin, un ancien de l’Académie ABC, devrait s’aligner avec les Tyrans l’été prochain. Spooner souhaite mousser la crédibilité de l’organisation et lui donner plus de visibilité.

Tout le monde connaît les Olympiques au hockey. L’équivalent baseball, c’est nous. Beaucoup de gens ne connaissent pas les Tyrans. Ce n'est pas normal. Je veux apporter une mentalité de gagnant sur le terrain. Chaque présence, les joueurs vont arriver avec une intention et pour performer. Si on donne l’effort, c’est le plus important , affirme le nouvel entraîneur.

Stéphane Pétronzio est aussi un des propriétaires de l'équipe de baseball junior élite les Tyrans de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Tout le monde pensait que je prendrais l’équipe, mais on a une vision à long terme. On veut faire partie de la LBJEQ et que les jeunes joueurs de partout dans la province viennent jouer ici. Stéphane Pétronzio, directeur général des Tyrans de Gatineau

Le nouvel entraîneur se donne quelques semaines pour établir un plan en vue de la prochaine saison. Il souhaite mettre des efforts pour garder ici certains joueurs locaux qui ont joué à Ottawa ou ailleurs au Québec au cours des dernières années.

On est chanceux, on a parmi les plus belles installations au Québec. Il faut ramener les gens au terrain , poursuit Spooner.

Transition difficile

La transition ne s’est pas faite sans heurt au cours des dernières semaines. L’entraîneur sortant, Mathieu Joly, a mentionné sur les réseaux sociaux avoir été congédié par message texte, sans avertissement, par les dirigeants de l’équipe.

On l’a convoqué à une réunion à nos bureaux dans les dernières semaines. Il n’est pas venu. Par la suite, il s’est payé une traite sur les réseaux sociaux. C’est son droit, mais on ne l’a pas congédié par texto , affirme Pétronzio, offrant une version différente.

L'ancien entraîneur-chef des Tyrans de Gatineau, Mathieu Joly (archives). Photo : Radio-Canada

La relation entre les dirigeants des Tyrans et l'ancien entraîneur a été tendue dans les derniers mois. Il semble que Joly n’était pas d’accord avec la décision de l’organisation de ne pas jouer dans la LBJEQ durant l’été 2020.

La décision de Joly de changer d’organisation pendant la pause n’a pas été bien vue non plus par les Tyrans.

Mathieu avait démontré de l’intérêt à St-Eustache. Il était rendu un Bison et disait qu’ils allaient remporter le championnat. Ça ne rentre pas dans nos valeurs d’organisation. On n'a pas apprécié ces choses-là , précise Pétronzio.

L'ancien entraîneur des Tyrans, Mathieu Joly, s'adressant à ses joueurs pendant un entraînement (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L’homme de baseball assure que ses relations avec Mathieu Joly étaient au beau fixe avant cet épisode et qu’ils travaillaient bien ensemble. Il compte toutefois mettre le travail d’équipe davantage à l’avant-plan pour la prochaine saison.

Les décisions ne vont pas se prendre uniquement par moi, ce sera un travail d’équipe. Mais, je n'aurai pas besoin de faire la police avec l’équipe. Une équipe de balle ça joue à la balle et l’entraîneur "coach". Le social va se faire ailleurs , prétend Pétronzio, ce qui laisse croire que d’autres motifs ont poussé l’organisation à faire ces changements.