Lancement d’un sondage sur l’intimidation et la discrimination dans la Fransaskoisie

Le sondage vise à jauger la nature et l'ampleur des manifestations d’intimidation ou de discrimination, au sein de la communauté francophone , soulignent l’Assemblée communautaire fransaskoise ( ACFAssemblée communautaire fransaskoise ), la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan ( CAFSCAFS ), le Conseil culturel fransaskois ( CCFCCF ) et le Conseil des écoles fransaskoises ( CEFConseil des écoles fransaskoises ) dans un communiqué.

Le 20 octobre dernier, les quatre partenaires ont tenu une conférence de presse pour souligner leur volonté de combattre ces problèmes soulevés et de faire front commun.

Ces derniers précisent que le sondage est anonyme et qu’il est disponible sur la plateforme SurveyMonkey (Nouvelle fenêtre) .

Objectifs du sondage : Être à l'écoute de la communauté

Prendre la mesure du phénomène

S'inspirer des récits pour des initiatives de dialogues communautaires

Constituer une banque de données pour une recherche académique future Source : Témoignages sur la discrimination et l'intimidation

Les participants ont jusqu’au 21 décembre pour remplir le formulaire.

Selon le communiqué, les données compilées grâce aux réponses des participants serviront à informer les stratégies à privilégier dans le cadre de cette démarche inédite .