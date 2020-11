COVID-19 : un décès supplémentaire à la Résidence des Bâtisseurs de Matane

Le nombre de cas de COVID-19 continu de grimper au Bas-Saint-Laurent avec 21 nouveaux cas en plus d'une autre victime à la Résidence des Bâtisseurs de Matane.

Le nombre de décès passe donc à 16 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas total s’élève pour sa part à 718 et 557 d’entre eux sont considérés comme guéris.

Une seule hospitalisation est en cours dans la région en raison de la COVID-19.

La grande majorité des nouveaux cas quotidiens sont enregistrés dans les MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie où 11 cas de plus ont été recensés et de Rimouski-Neigette, qui compte 7 cas supplémentaires.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent affirme qu’une nouvelle éclosion est confirmée au CHSLDCentre d'hébergement de soins longue durée de Matane. Dans les derniers jours, 10 résidents et 5 travailleurs ont reçu un résultat positif à la COVID-19, précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Un résident y est aussi mort de la COVID-19.

L’Hôpital de Rimouski fait aussi face à une éclosion de COVID-19, toujours selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Quatre employés y ont reçu un test positif au cours de la dernière semaine.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux affirme toutefois qu’aucun usager n’est touché par cette éclosion et que toutes les personnes qui auraient eu des contacts avec ces nouveaux cas sont en isolement.

L'hôpital de Rimouski connaît une autre éclosion de COVID-19 entre ses murs (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

À la Résidence des Sages de Matane, un seul nouveau cas est enregistré. Au total, 25 cas y ont été recensés et le virus y a fait deux décès.

Malgré un décès supplémentaire, il n’y a pas de nouveau cas à la Résidence des Bâtisseurs de Matane. Au total, 89 personnes y ont été infectées depuis le début de l’éclosion et 5 personnes y sont décédées en raison du virus.

Une éclosion a également été confirmée au CPE La Trâlée des Prés de Rimouski.

Deux nouveau cas sont également dénombrés dans La Mitis puis un autre dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata, lundi.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 24 cas

La Matanie : 146 cas (+11)

La Mitis : 28 cas

Rimouski-Neigette : 194 cas (+7)

Les Basques : 11 cas

Rivière-du-Loup : 190 cas

Témiscouata : 44 cas (+1)

Kamouraska : 79 cas

À déterminer : 2 cas

Hier, 25 autres cas se sont aussi ajoutés au bilan au Bas-Saint-Laurent.

À l'échelle provinciale, 1164 nouveaux cas et 13 décès s'ajoutent au bilan depuis la veille. Ce nombre porte le total de cas de COVID-19 à 133 206 au Québec depuis le début de la pandémie.