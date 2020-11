Trois nouvelles infections à la COVID-19 et un décès en Gaspésie

Il s'agit de la plus petite hausse enregistrée dans la région depuis la fin septembre.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie rapporte toutefois qu’une sixième personne est décédée en lien avec l'éclosion en cours au Manoir Saint-Augustin de Gaspé.

Jusqu’à maintenant, 66 résidents ont été contaminés ainsi que 36 employés. Cela porte à 102 le nombre de cas de COVID-19 répertoriés dans cette résidence pour aînés.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a d'ailleurs réquisitionné un étage de l'hôtel Baker de Gaspé la semaine dernière pour aider à contenir la propagation du coronavirus dans cette résidence, en y plaçant les personnes qui doivent demeurer en isolement préventif.

Nombre de cas par MRC : Avignon : 371 cas Bonaventure : 333 cas (+1) Rocher-Percé : 226 cas (+1) Côte-de-Gaspé : 340 cas (+1) Haute-Gaspésie : 20 Îles-de-la-Madeleine : 30

* Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle ne sont plus comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, mais plutôt dans la MRCMunicipalité régionale de comté où les détenus ont leur adresse permanente.



Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie ne rapporte aucune nouvelle infection dans les deux autres établissements d’hébergement où des éclosions sont considérées comme actives, soit le Manoir Lady Maria et le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapporte par ailleurs que six personnes sont toujours hospitalisées. Le nombre de cas actifs dans la région est maintenant de 189. On compte une vingtaine de nouvelles guérisons.

Aucune nouvelle infection n'a été déclarée au centre de détention de New Carlisle, où 75 % des détenus sont touchés par la COVID-19.