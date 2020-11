Je m’appelle humain primé par le festival Cinemania 

C’est un jury, notamment composé de la comédienne Juliette Gosselin, du réalisateur Pascal Plante et de l’actrice Nahéma Ricci, qui a choisi de récompenser ce film percutant et lumineux pour les enjeux de francophonie on-ne-peut-plus pertinents et fondamentaux, pour la réconciliation et la réflexion proposées par le sujet et par la mise en scène, pour le regard amoureux de la cinéaste sur le territoire, et, avant tout, pour la mémoire .

Le 13 novembre dernier, Je m’appelle humain est sorti en ligne et dans certains des cinémas ouverts au Canada

D’autres films lauréats

Une mention spéciale du jury a également été décernée au long métrage Si le vent tombe, de Nora Martirosyan, qui porte sur le conflit qui oppose l’Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh .

Quant au tout nouveau prix Rayonnement pour le meilleur long métrage québécois ou en coproduction [québécoise], il a été remis à La nuit des rois, de Philippe Lacôte. Ce film a été diffusé en préouverture du festival, qui s’est déroulé en ligne cette année en raison de la pandémie.

Le court métrage québécois Landgraves, réalisé par Jean-François Leblanc, a reçu le prix du meilleur court métrage.

Cinemania s’est officiellement achevé dimanche, mais les films primés peuvent être regardés sur sa plateforme de visionnement jusqu’à mardi minuit.