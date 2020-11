COVID-19 : quatre nouveaux cas au Nunavut

Rankin Inlet dénombre trois nouveaux cas, tandis que Whale Cove en recense un de plus.

Les trois communautés touchées par la COVID-19 sont Arviat, Rankin Inlet et Whale Cove, avec un total respectif de 98, 18 et 16 cas.

Nous savons que la hausse du nombre de cas de COVID-19 dans les dernières semaines en préoccupe plusieurs [...] mais ce n’était pas inattendu , a affirmé lundi le ministre territorial de la Santé, Lorne Kusugak, en point de presse.

Pour limiter autant que possible la transmission, les autorités sanitaires ont rappelé l’importance de respecter les restrictions sanitaires, dont porter le masque, maintenir la distanciation physique et limiter les déplacements non essentiels.

Pour limiter la propagation du virus, nous devons le contenir , a insisté le médecin hygiéniste en chef, Michael Patterson.

Il a aussi appelé à faire preuve de prudence en n’interprétant pas hâtivement l’évolution du nombre de cas positifs.

En raison du moment où sont effectués les tests et de la variabilité des vols, les chiffres vont continuer à fluctuer quotidiennement, peu importe ce qu’il arrive dans les communautés , a-t-il rappelé.

Plusieurs facteurs, comme les conditions météorologiques, peuvent retarder l’acheminement des écouvillons prélevés vers Rankin Inlet, où sont analysés les tests de dépistage.

Le Dr Patterson a affirmé que les mesures sanitaires et le traçage de contacts prenaient généralement une à deux semaines avant de porter leurs fruits.