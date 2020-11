EN DIRECT à 12h30 : mise à jour du Manitoba sur la COVID-19

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Dimanche, la province a annoncé 12 nouveaux décès et 243 cas de COVID-19. Le taux de positivité est toujours en augmentation et atteignait 13,7 % pour l'ensemble de la province et 13,4 % pour la région de Winnipeg.

De plus, 288 personnes étaient hospitalisées dont 52 en soins intensifs en raison de la COVID-19.

Au total, le Manitoba a enregistré 13 544 cas depuis le début de la pandémie. Celle-ci a, par ailleurs, tué 229 personnes.

Les points de presse des autorités sanitaires de la province ont désormais lieu tous les jours, et Lanette Siragusa y participe trois fois par semaine, soit le lundi, le mercredi et le vendredi.

Détails à venir.