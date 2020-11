COVID-19 : deux employés de magasin d'alcool déclarés positifs à Winnipeg et Steinbach

Deux employés de magasin d’alcool à Winnipeg et Steinbach ont été déclarés positifs à la COVID-19, indique la Régie des alcools dans un communiqué publié dimanche.

À Winnipeg, dans le centre commercial Grant Park, un employé du plus grand magasin d’alcool de la capitale manitobaine a été au travail, tout en étant potentiellement infectieux, les jours suivants :

Mercredi 18 novembre, entre 8 h 30 et 14 h 30

Jeudi 19 novembre entre 16 h 30 et 22 h 30

Vendredi 20 novembre entre 16 h et 17 h 30

C’est seulement lors de son dernier quart de travail, vendredi, que l’employé a développé des symptômes de la maladie.

À Steinbach, un autre employé, lui aussi potentiellement infectieux, a travaillé le mardi 17 novembre entre 8 h et 16 h et le mercredi 18 novembre entre 8 h et 12 h 30 dans le magasin d’alcool situé le long de la route 12.

Cet employé n’avait pas de symptômes pendant ses heures de travail, mais en a développé par la suite, précise le communiqué.

Les deux employés sont maintenant en isolement et tous deux ont respecté les protocoles sanitaires en place dans les magasins, relève la Régie des alcools du Manitoba.

Les deux magasins sont fermés temporairement pour un nettoyage et une désinfection approfondie.