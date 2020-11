L’objectif est de remettre plus de 1000 paniers de Noël contenant des denrées non périssables aux personnes dans le besoin. Ces besoins sont d’ailleurs grands en raison de la pandémie.

Nous vivons tous la crise actuelle en lien avec la COVID-19 à différents niveaux et nous savons que les personnes démunies peuvent être plus vulnérables face au virus et à ses conséquences économiques. Avec la période hivernale qui approche, le Centre Roland-Bertrand a à cœur de briser l’isolement que vivent les personnes plus démunies de Shawinigan et de démontrer la solidarité de notre communauté , écrit-on dans un communiqué.

Les citoyens qui le désirent peuvent contribuer de plusieurs façons pour soutenir la campagne du panier de Noël. Il est possible de faire des dons en argent par internet, en personne ou par la poste et participer à un encan silencieux virtuel.

Une téléphoniste au Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan sollicite les dons pour la campagne des paniers de Noël du Centre Roland-Bertrand, en 2019. Photo : Radio-Canada

Pour les dons de denrées non périssables, il sera possible de les déposer au Centre Gervais Auto entre 11 h et 19 h, vendredi, ainsi qu’à La Tablée du Centre Roland-Bertrand et au Complexe Multi-Location, le lendemain, entre 9 h et 16 h.

De plus, un partenariat avec sept restaurateurs de Shawinigan a été annoncé pour préparer un total de 280 tourtières qui seront remises dans les paniers de Noël à des familles avec au moins un enfant.

L’an dernier, plus de 2 500 personnes ont été soutenues de différentes façons par le Centre Roland-Bertrand.