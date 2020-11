La COVID-19 fait un bond de 161 nouveaux cas

La santé publique rapporte 161 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire en lien avec la maladie au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On dénombre 1140 cas actifs sur le territoire régional.

Au Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean se situe toujours au second rang pour le nombre de nouveaux cas détectés après la région de Montréal.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) n’a pas encore divulgué les détails de ces nouvelles données, mais précisera les informations plus tard dans la journée.

Les autorités de santé publique confirment 1164 nouveaux cas au Québec et 13 décès supplémentaires.