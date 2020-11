La guignolée des médias s’adapte à la pandémie

La traditionnelle collecte dans les rues, qui a habituellement lieu au début du mois de décembre, a été annulée pour limiter au maximum les contacts entre les donateurs et les personnes responsables de récolter l’argent et les denrées.

Cependant, des solutions de rechange ont été échafaudées. Jusqu’au 24 décembre, il sera possible d’effectuer des dons dans les pharmacies du groupe Jean Coutu, dans les supermarchés des chaînes Maxi et Provigo et dans les bureaux de Via Capitale.

Des fonds sont également recueillis en ligne, sur le site www.laguignoleeslsj.com  (Nouvelle fenêtre) .

Un objectif ambitieux

En temps normal, la collecte dans les rues permet d’amasser de 230 000 à 260 000 $ sur une base annuelle, des fonds qui sont versés aux sept soupes populaires de la région.

Ces sommes représentent de 60 à 80 % des budgets de ces organismes qui dépannent de plus en plus de gens au fil du temps, y compris des travailleurs.

Cette année, l’objectif de La guignolée des médias a été fixé à 275 000 $.

Elle se déroule sous la présidence d’honneur de l’évêque du diocèse de Chicoutimi, René Guay.