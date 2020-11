La subvention fédérale au loyer entre en vigueur

Les entreprises canadiennes touchées par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 peuvent dès maintenant présenter une demande d’aide gouvernementale pour payer leur loyer. Cette aide – la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer – couvrira 65 % du coût de location des locaux des entreprises et des organisme de bienfaisance ou à but non lucratif.