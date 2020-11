La subvention fédérale au loyer entre en vigueur

Les entreprises éprouvant des difficultés avec leurs factures à cause de la COVID-19 pourront commercer à présenter, dès aujourd'hui, leur demande d'aide au gouvernement fédéral.

La nouvelle Subvention d'urgence du Canada pour le loyer remplace un ancien programme mis en place au printemps dernier. Il s'était avéré peu populaire, car ce sont les propriétaires d'immeuble qui devaient présenter une demande.

L'aide pour les entreprises, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles pourra atteindre 65 % des dépenses admissibles, indique le ministère des Finances sur son site.

Celui-ci ajoute que les organismes admissibles dont les activités sont durement touchées par une ordonnance de santé publique peuvent recevoir une subvention complémentaire de 25 %.

Des ministres fédéraux présenteront lundi midi les grandes lignes de ce programme. Deux autres mesures destinées à aider les entrepreneurs noirs seront aussi lancées.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a salué l'adoption de ce nouveau programme attendu depuis longtemps par les entreprises durement frappées par la pandémie.

Elle déplore toutefois que ce nouveau programme ne fournisse pas de soutien rétroactif au loyer pour les entreprises qui se sont qualifiées auparavant pour l'ancienne Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial, mais qui n'ont pas pu y accéder parce que leur propriétaire d'immeuble a refusé d'y participer.