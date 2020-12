Les sept travaux de Stéphane Lafaut

À l'automne 2019, bien avant le dépôt du rapport accablant de la vérificatrice générale sur la construction du désormais célèbre traversier F.-A.-Gauthier, un autre document tout aussi douloureux était déposé sur le bureau du nouveau PDG de la Société des traversiers du Québec (STQ) : la firme Raymond Chabot Grant Thornton concluait que la société d'État présentait d'importantes lacunes de gouvernance, de performance et de planification.

Je suis content de voir du monde , affirme d'entrée de jeu le PDG Stéphane Lafaut, militaire de carrière devenu sous-ministre aux transports en 2016.

L'homme dans la cinquantaine nous accueille au siège social de la STQSociété des traversiers du Québec , rue Saint-Paul à Québec. Un bâtiment presque vide en raison du télétravail qui est la norme pour presque tout le personnel, y compris pour le grand patron.

Celui-ci affiche un large sourire, tout un contraste avec la tête d'enterrement affichée lors de la conférence de presse suivant le dépôt du rapport de la vérificatrice générale du Québec sur la construction du F.-A.-Gauthier.

Il faut dire que Stéphane Lafaut est ailleurs : depuis le dépôt du diagnostic organisationnel de Raymond Chabot, il construit la STQSociété des traversiers du Québec du futur, comme il le répètera à plusieurs reprises pendant les 75 minutes de l'entrevue.

Cette entrevue a été réalisée quelques jours avant que le F.-A.-Gauthier ne connaisse de nouveaux problèmes avec un propulseur.

Manque de personnel

Dans les dernières décennies, il n'y a personne qui s'est beaucoup soucié de la Société des traversiers du Québec , lance le PDG.

Le meilleur exemple à cet effet, selon lui, est le peu de personnel à l'emploi de cette obscure société d'État qui gère tout même près d'un milliard d'actifs de Sorel-Tracy aux Îles-de-la-Madeleine en passant par la Basse-Côte-Nord.

On avait des ratios d'encadrement en traverse d'un cadre pour 140 employés. On n'avait pas beaucoup d'attention à donner à nos employés. Stéphan Lafaut, PDG de la Société des traversiers du Québec

Premier défi pour l'ex-général : réclamer 60 postes supplémentaires. J'en ai eu la moitié , raconte-t-il. Et pas tous cette année, mais d'ici 2025, ajoute-t-il.

N'empêche, cela a suffit pour ajouter des postes de directeur-adjoint et de responsable des ressources humaines dans chaque traverse.

La Société des traversiers compte tout de même 650 employés, mais la majorité travaille sur les navires.

On en compte relativement peu, mentionne M. Lafaut, pour s'occuper de la planification à long terme.

Planification déficiente

Il y avait tellement peu d'effectifs au siège social que lorsqu'on planifiait, on était un peu à la dernière minute. On n'était pas nécessairement dans la gouvernance très proactive , concède Stéphane Lafaut.

À force de gérer le courant , comme il le dit, et de remplir les obligations de reddition de compte de plus en plus nombreuses dans la fonction publique, le temps manquait pour planifier le futur.

Voir vers l'avant, ce n'était pas nécessairement ancré dans la culture de la STQSociété des traversiers du Québec . On se contentait beaucoup de dire : "on opère nos traverses" , explique-t-il.

Pour preuve, dit-il, la construction d'un navire qui doit remplacer le Radisson, construit en 1954 et qui est le navire de relève à la traverse Québec-Lévis. Ça, ça aurait dû être parti il y a des années ce projet-là, je suis en rattrapage pas à peu près , note le PDG.

Le Radisson assure la traverse entre Lévis et Québec. Photo : Société des traversiers du Québec

La vétusté du Radisson, pour lequel la STQSociété des traversiers du Québec a investit quelques centaines de milliers de dollars, est telle que Transport Canada refuse de lui accorder le droit de reprendre la mer avant que les moteurs ne soient refaits. De plus, le ministère fédéral ne lui permet plus de naviguer dans les glaces.

Et ça, c'est le navire de relève entre Québec et Lévis , lance, un brin inquiet, Stéphane Lafaut.

Gouvernance inefficace

Lors de son arrivée, Stéphane Lafaut dit avoir été le premier surpris de devoir signer des autorisation pour des dépenses pourtant faites depuis longtemps. Je n'étais pas à l'aise de signer pour des choses qui s'étaient passées il y a deux mois.

Cette situation plutôt singulière s'expliquait, raconte-t-il, parce que toutes les dépenses de 5000 $ et plus devaient être approuvées de la main du PDG. Mais puisque dans bien des cas ces dépenses étaient urgentes pour maintenir le service, les subalternes n'attendaient pas que le document passe entre les mains de l'autorité suprême.

Maintenant, mentionne Stéphane Lafaut, les directeurs de traverse ont beaucoup plus de latitude pour autoriser ces dépenses.

On avait un gros problème d'efficacité, on ne savait plus des fois qui était responsable de quoi. Stéphane Lafaut

La société d'État a donc revu le rôle de chacun et refait, en partie, son organigramme. Le travail en silo était très répandu à la STQSociété des traversiers du Québec , convient le patron.

Il y avait des niveaux de performance que je recherchais et il y a des gens qui n'étaient pas capables de nous livrer ça , avoue le PDG. Ça été dur à recevoir. Moi, j'arrive à la STQSociété des traversiers du Québec et, six mois après, je leur mets ça en pleine face.

Combien de mise à pied ou de départ à la retraite forcée? La question est posée une fois, deux fois, trois fois. Stéphane Lafaut finit par dire : je ne les ai pas compté, mais c'est environ moins de dix.

Lors de l'enquête ayant mené à ce diagnostic organisationnel, plusieurs employés ont également déploré le peu de consultation de la part des grands patrons.

Ce constat regroupe les points 3, 4 et 5 du rapport.

Qui on appelle au gouvernement?

Un autre constat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, selon Stéphane Lafaut, est l'absence de canal de communication avec cette complexe machine que constitue le gouvernement du Québec.

Les gens ne connaissaient pas les processus du gouvernement. Ils n'avaient pas les points de contact quand quelque chose se passait : voici qui on doit appeler, comment ça se règle, etc. Stéphane Lafaut

M. Lafaut rappelle la nécessité que le ministre soit bien informé de ce qui se passe dans la boîte. Évidemment, plus facile de parler directement au ministre quand on a été son sous-ministre et que c'est celui qui est en poste qui nous a nommé.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, lors de son passage à Matane à l'hiver 2019, a dû répondre à de nombreuses questions sur l'état du F.-A.-Gauthier (archives). Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

N'empêche, rétorque Stéphane Lafaut, le ministre, il ne faut pas qu'il apprenne les choses dans le journal. Il faut que le ministre voit les coups venir.

Du point A au point B

La STQSociété des traversiers du Québec possède 21 navires, gère 14 traverses et transporte bon an mal an cinq millions de passagers et deux millions de véhicules annuellement.

Mais beaucoup de gens au Québec ne savent pas c'est quoi, la STQ. Moi, quand j'ai été nommé, les gens [de mon entourage] pensaient que je m'en allais dans le domaine des autobus , se désole M. Lafaut.

Malheureusement pour Stéphane Lafaut, les déboires du F.-A.-Gauthier, qui sont loin d'être terminés, ont permis tout de même de faire connaître la marque STQSociété des traversiers du Québec .

Mais pendant trop longtemps on s'est juste contentés de traverser des gens du point A au point B , note le PDG.

M. Lafaut entend donc orienter son organisation vers le service à la clientèle. D'ailleurs, un de ses premiers gestes a été d'embaucher une spécialiste en la matière comme directrice de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout.

Quand j'ai été au gala de Tourisme Côte-Nord, un paquet de PME gagnaient des prix et je me suis dit : "il y a des partenariats à faire avec ces gens-là" , raconte M. Lafaut.

Stéphane Lafaut rêve que la Société des traversiers emprunte le même sentier que celui emprunté par la SÉPAQSociété des établissements de plein air du Québec il y a quelques années.

La SÉPAQ d'il y a 15 ans, on réservait par tirage et, maintenant, on est ailleurs complètement , mentionne le PDG.

Le haut fonctionnaire évoque par exemple des services sur les quais pendant les périodes d'attentes qui peuvent être parfois assez longues et un site web de réservation unifié.

Vous allez à la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec renouveler votre permis de conduire, que vous alliez à Saint-Jean-sur-le-Richelieu ou à Matane ou à Montréal, c'est le même processus , compare-t-il.

Une transformation qui prendra quelques années

Le plan de transformation de la Société a été mis en branle à l'automne 2019, soit un an avant le rapport de la vérificatrice générale.

On y retrouve cinq chantiers et 35 projets. 40 % sont déjà réalisés, soutient Stéphane Lafaut.

L'un des objectifs est d'augmenter la fierté et le sentiment d'appartenance des employés et des clients .

Il s'agit d'un plan sur deux ans, voire même trois pour certains projets. On veut devenir une société d'État qui va être efficace et moderne , conclut M. Lafaut.