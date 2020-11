American Music Awards : le grand prix à Taylor Swift, The Weeknd domine

Le chanteur canadien The Weeknd a raflé de nombreux prix, dont ceux de l’artiste et de l’album R&B/soul de l’année, lors de la soirée des American Music Awards, qui a consacré la super vedette américaine Taylor Swift en tant qu’artiste de l’année, tous genres confondus.

La chanteuse n’était pas présente à la soirée dimanche pour recevoir son prix. Elle a envoyé un message vidéo où elle disait être très occupée à réenregistrer toute une partie de son catalogue musical, en raison d’un litige sur une question de droits et redevances.

Elle a triomphé devant Justin Bieber, Post Malone, The Weeknd et Roddy Rich dans la catégorie de l’artiste de l’année, choisie par le vote du public. Swift a également gagné les prix du meilleur vidéoclip pour Cardigan, et de l’artiste pop/rock favorite.

Bien que diffusée en direct, la cérémonie de dimanche incorporait des prestations et messages de gagnants et gagnantes enregistrés à l’avance, pandémie oblige. Le port du masque était généralisé dans la salle, et le public clairsemé.

The Weeknd s’illustre encore

Si The Weeknd n’a pas remporté le prix le plus prestigieux de la cérémonie, sa récolte a été plus que respectable, avec trois prix dans les catégories R&B/Soul, notamment pour son album After Hours et pour la chanson Heartless.

Quelques jours avant l’annonce des nominations aux prix Grammy, l’artiste canadien est bien placé pour recevoir de multiples mentions.

L'artiste The Weeknd, acceptant un prix aux American Music Awards Photo : Chris Pizzello

Dimanche, le Torontois a reçu ses prix le visage presqu’entièrement recouvert de compresses. Il était encore une fois dans la peau du personnage qu’il incarne dans le vidéoclip de son grand succès Blinding Lights, où il apparaît blessé après un accident de voiture dû à l’ivresse au volant. Il a porté le même déguisement , en ordre croissant de gravité des blessures , dans plusieurs événements publics depuis les MTV Video Music Awards en août.

The Weeknd, Abel Tesfaye de son vrai nom, était accompagné du célèbre saxophoniste Kenny G lors d’une prestation impressionnante – avec effets pyrotechniques – filmée sur un pont de la région de Los Angeles. Il a interprété un pot-pourri de ses chansons Your Eyes et Save Your Tears.

Une primeur de Bieber et Mendes

Les Canadiens Justin Bieber et Shawn Mendes ont donné le coup d’envoi de la soirée, avec la première performance (préenregistrée) de leur tout nouveau duo Monster, lancé il y a quelques jours à peine.

Parmi les autres prestations, on a vu celles de Billie Eilish, Katy Perry, Jennifer Lopez et BTS.

Les artistes obtiennent leurs nominations aux American Music Awards en fonction de leurs ventes physiques et numériques de musique ainsi que des statistiques d’écoute de leurs œuvres sur les plateformes en ligne. Le vote du public détermine les gagnants ou gagnantes.