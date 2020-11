Airbnb sévit contre les fêtes organisées dans ses locations de Montréal

Dans un communiqué, Nathan Rotman, responsable de la politique publique pour Airbnb au Canada, explique que les 45 locations qui avaient fait l’objet de plaintes ou qui avaient violé la réglementation de l’entreprise ont été suspendues ou carrément retirées de la plateforme Airbnb.

Ces actions de la multinationale contre les clients indisciplinés s’inscrivent dans le cadre d’une politique adoptée par la compagnie qui interdit jusqu'à nouvel ordre les fêtes non autorisées dans les habitations inscrites sur son site partout dans le monde.

Avec l'augmentation des cas de COVID-19 à Montréal et au Québec, il est crucial que chacun fasse sa part pour réduire le nombre de grands rassemblements et de fêtes, et nous appuyons les efforts des autorités locales pour freiner ces comportements irresponsables

Nathan Rotman, responsable de la politique publique pour Airbnb