Selon une professionnelle de la santé, freiner la COVID-19 nécessitera un effort collectif

Le coronavirus ne cessera pas de se répandre au sein de la population comme par magie ; il faudra que tout le monde y mette du sien. C’est le message lancé par la présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Suzanne Gagné.

Dans les hôpitaux [de la région], la situation est critique , tonne-t-elle.

Dans ce contexte, les travailleurs de la santé se sentent comme à la guerre .

D'après la docteure Gagné, il est grand temps que la population monte à son tour au front.

Il faut que tout le monde s’éveille et tende vers un même but : diminuer la propagation [de la COVID-19] pour passer à travers la crise, pour refaire la santé des équipes du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux et pour pouvoir accueillir les gens malades avec des soins de qualité , martèle-t-elle.

S’adressant à ses concitoyens, Suzanne Gagné leur sert deux recommandations simples.

Respectez les consignes sanitaires. Évitez les rassemblements. C’est vraiment important , plaide-t-elle.

Elle se dit bien consciente que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Lac-Jean ont la réputation d’être particulièrement accueillants.

La docteure Gagné ajoute qu’ils gagneraient quand même à modérer leurs transports durant la période des Fêtes.

À la blague, elle lance qu’avec un peu de chance, la population de la région pourra toujours se rabattre sur le Noël des campeurs l’été prochain…