La météo perturbe la circulation dans l'Est-du-Québec

Les conditions routières se dégradent et changent rapidement dans l'Est-du-Québec, alors que plusieurs avertissements météo sont en vigueur au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

La chaussée est enneigée sur l'ensemble du Bas-Saint-Laurent et une bonne partie de la Gaspésie. La route est toutefois dégagée entre le parc national Forillon et Sainte-Anne-des-Monts.

La prudence sera néanmoins de mise sur les routes de la Haute-Gaspésie, puisqu'Environnement Canada prévoit des accumulations de 15 à 20 cm de neige. Ces précipitations seront accompagnées de vents violents du nord-ouest soufflant jusqu'à 90 km à l'heure, ce qui risque de causer de la poudrerie.

La visibilité pourrait donc rapidement devenir presque nulle par moments.

Sur la pointe de la péninsule et aux Îles-de-la-Madeleine, c'est plutôt le vent qui pourrait créer des problèmes.

Un avertissement de vent est émis pour les secteurs de Gaspé, Percé et l'archipel. Des vents du nord-ouest souffleront jusqu'à 90 km à l'heure sur ces secteurs à compter de mardi.

Pluie verglaçante et conditions changeantes

Du côté de la vallée de la Matapédia, c'est un avertissement de pluie verglaçante qui est en vigueur.

Dès la mi-journée lundi, Environnement Canada prévient que la neige sera mêlée de pluie verglaçante, qui se changera en pluie plus tard en fin de journée. Ce cocktail météo risque de rendre les routes et trottoirs glacés et de compliquer les déplacements.

La neige parfois mêlée de pluie verglaçante risque de compliquer les déplacements au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Dans la Baie-des-Chaleurs de même que de la Matanie jusqu'à Rimouski, la neige sera également brièvement accompagnée de pluie verglaçante lundi après-midi. Sur ce tronçon du littoral nord, jusqu'à 20 cm de neige sont attendus d'ici mardi matin.

Plus à l'ouest, les précipitations seront moins importantes.

De Trois-Pistoles à La Pocatière, la neige mêlée de pluie laissera des accumulations de 5 à 10 cm d'ici mardi matin. Dans la nuit de lundi à mardi, de la poudrerie pourrait également réduire la visibilité par endroits.