La neige force la suspension des cours dans certains établissements de la Côte-Nord

En raison des conditions météorologiques et routières difficiles, des établissements scolaires de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan ferment leurs portes ou encore suspendent les cours pour la journée.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire suspend les cours pour la journée dans l’ensemble de ses établissements. Les élèves doivent rester à la maison. Les enseignants sont toutefois tenus de travailler.

Le Cégep de Baie-Comeau ferme aussi ses portes pour la journée. Les étudiants et le personnel sont priés de rester à la maison.

Le Conseil des Innus de Pessamit ferme également ses deux écoles pour la journée ainsi que les bureaux du conseil de bande au moins pour l'avant-midi.

Cocktail météo

La route 138 est enneigée de Sept-Îles jusqu'à Québec.

Environnement Canada prévoit de 15 à 20 centimètres de neige dans les prochaines heures pour les secteurs entre Tadoussac et Sept-Îles.

Un avertissement de pluie et de vent est également en vigueur pour la Minganie et l'ouest Basse-Côte-Nord. Entre 40 et 50 millimètres sont attendus dans la région à partir de lundi soir. Les précipitations devraient se changer en neige, mardi.