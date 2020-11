Des restaurateurs du centre-ville de Trois-Rivières jouent leur survie

Un peu de magie malgré les temps difficiles, c’est ce que souhaitent offrir douze restaurateurs ayant pignon sur rue au centre-ville. Une façon pour eux d'essayer de survivre à la pandémie.

Des bulles familiales, en nombre limité, pourront s’inscrire à deux tournées, les vendredis et samedis soirs. Les groupes sillonneront le centre-ville entre différents kiosques de restaurateurs. Les cabanes qui ont autrefois servi au marché de Noël du parc Champlain, pourraient être réutilisées par certains d’entre eux.

Deux options seront offertes aux participants, dont une sera davantage gastronomique et composée des restaurants Le Buck : Pub Gastronomique, Les Contrebandiers, Le Lupin, Le Pot Papilles et Cocktail, le Poivre Noir et le Rouge vin. L’autre inclura les restaurants Angéline, le Brasier 1908, le Café Frida, Le temps d’une pinte, Madame Woo et le Manoir du Spaghetti.

Un parcours, destiné aux familles, sera également proposé les samedis et dimanches. Il prendra la forme d’une chasse au trésor.

Initiative approuvée par la santé publique ?

Trois-Rivières Centre devrait dévoiler les détails de cette initiative mardi. Tout indique que la direction de la santé publique aurait approuvé la tenue des trois types de parcours. Non seulement le concept de bulle serait vérifié, mais les participants devront réserver une plage horaire précise pour éviter d’enfreindre les règles sanitaires.

La troisième fin de semaine de décembre en est une de confinement volontaire. Dans le contrat social qu’il propose aux Québécois pour pouvoir se réunir du 24 au 27 décembre, François Legault demande qu’ils s’isolent une semaine avant et une semaine après.

Au moment de rédiger ces lignes, le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec ne pouvait pas expliquer pourquoi une telle activité est permise malgré le confinement volontaire.