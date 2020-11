Neige et grésil : plusieurs écoles fermées dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick

Les écoles des régions de Saint-François, Clair, Edmundston, Rivière-Verte et Saint-Anne sont fermées lundi en raison des prévisions météorologiques.

Un mélange de neige et de grésil se changeant en pluie en mi-journée doit s'abattre sur la région d'Edmundston, entraînant des risques de pluie verglaçante, selon Environnement Canada.

On prévoit jusqu'à 10 cm de neige et de grésil et jusqu'à 30 mm de pluie.

Le District scolaire francophone Nord-Ouest (DSFNO) précise que toutes les autres écoles du district sont ouvertes.