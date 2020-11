Diminution des services infirmiers : Rémigny veut mobiliser la population

Elle veut faire pression sur le CISSS-AT afin de l'amener à revenir sur son plan de réorganisation des services de santé en région, mis en place pour faire face à la pénurie de personnel infirmier.

La mairesse Isabelle Coderre a déjà interpellé la PDG du CISSS-AT Caroline Roy en lui rappelant les impacts de la décision sur les citoyens de sa municipalité.

Elle compte aussi sur la mobilisation d'autres municipalités concernées par la situation.

Au départ, on voulait donner de l'information à nos gens, contacter les autorités. J'ai envoyé de l'information, des courriels à plusieurs instances de gouvernement, des députés et tout ça. J'attends de leurs nouvelles , dit-elle.

La mairesse ne compte pas en rester là. D'autres actions s'en viennent, mais elle préfère ne pas trop en dire.

On a d'autres actions qui s'en viennent. On veut faire parler de nous, on veut être écoutés. Si on n'a pas de réponse, on va chercher à en avoir parce qu'on a d'autres démarches qui sont plus drastiques parce que notre but c'est de se faire entendre , promet Isabelle Coderre.

Des impacts sur les personnes âgées

Selon la mairesse, les impacts de la décision du CISS-AT se font déjà ressentir surtout auprès des personnes âgées qui doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour recevoir des soins infirmiers à l'hôpital de Ville-Marie.