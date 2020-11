La pandémie a poussé les bibliothèques de la région à prendre le virage numérique

C'est le cas à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda qui a vu les demandes pour sa collection numérique doubler durant les premiers mois de la crise sanitaire.

La consultation de la plateforme de formation vidéo en ligne Skilleos a également explosé, selon la directrice générale Esther Labrie.

Les services numériques seront renforcés dès janvier prochain avec la création d'un Médialab qui donne accès à plusieurs outils technologiques et de s'initier à l’impression 3D.

Selon Esther Labrie, la crise sanitaire a aidé à faire connaitre les services numériques de la bibliothèque.

Ça a eu vraiment un impact, surtout pendant le fort de la pandémie, où les gens ne sortaient pratiquement plus, dit-elle. On a mis l'accent sur la promotion de ces services-là. On a offert aussi des heures de contes en ligne. Les gens cherchaient de s'évader un peu, mais en restant à la maison. Donc en ayant offert ces services-là, il y des gens qui ne connaissaient pas ces services-là de la bibliothèque, maintenant ils les connaissent et effectivement, pendant la pandémie, ça a vraiment permis de mettre de l'avant ce créneau.

La bibliothèque municipale d’Amos Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

À Amos, le service de prêt numérique à la bibliothèque municipale a aussi connu une hausse importante.

De plus, la bibliothèque a renforcé sa présence numérique en offrant le service Medici.tv qui donne accès à un important catalogue de vidéos de musique classique, opéra et danse.

La responsable de la bibliothèque Ana Nunez-Gonzalez croit qu'il y a un besoin pour ce genre de service en région.

Covid ou pas Covid, je pense que les gens aiment ça regarder des spectacles à la maison, vivre des cours chez eux en ligne, dit-elle. Donc c'est sûr qu'on fait ce virage-là et nous aussi on a ajouté de nouvelles ressources numériques comme celle de Medici et une autre qu'on va mettre en place prochainement pour les magazines.