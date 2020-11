La région la plus touchée au Canada

Santé Canada analyse les données de la COVID-19 dans chaque région du pays. En Ontario, par exemple, la ville de Toronto a enregistré 212 cas par 100 000 habitants ces deux dernières semaines. Montréal en enregistre 197 pour la même période. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette proportion monte à 758 cas par 100 000 habitants au cours des14 derniers jours.

Des chiffres qui font réagir les élus de la région.

C'est une très mauvaise nouvelle , affirme le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, qui croit que la région a besoin de plus de ressources pour faire face à la situation.

Un soutien qui devrait d'ailleurs arriver dès lundi, alors que des équipes de la Croix-Rouge canadienne seront déployées dans certains CHSLD.

La ministre responsable de la région et députée caquiste de Chicoutimi, Andrée Laforest, assure que des dizaines de bras sont déjà là pour aider et que des ressources sont disponibles au besoin si la situation vient à empirer.

Cette semaine, on a réussi à avoir 100 ressources de plus à l'hôpital de Chicoutimi. Tous les jours, je parle au ministre de la Santé et si on a besoin, oui il va m'aider, mais en même temps ce sont les citoyens qui ont la réponse. On a la situation dans nos mains, si on reste à distance, comment voulez-vous qu'on attrape le virus?

Pour le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, la population régionale doit se responsabiliser davantage. « Il faut être conscient que la situation n'est pas rose chez nous », déclare-t-il.

Avec les informations de Flavie Villeneuve.