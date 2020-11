Nunavut : 21 nouveaux cas de COVID-19

Dix-huit des nouveaux cas se trouvent à Arviat, ce qui porte à 98 le nombre de cas positifs dans cette localité. Un nouveau cas a été constaté à Whale Cove et deux autres à Rankin Inlet.

Toutes les personnes sont en isolement et se portent bien, dit le gouvernement, et aucune preuve de transmission communautaire n’a été constatée à Rankin Inlet ou Whale Cove.

Les équipes de santé travaillent jour et nuit à Arviat, Whale Cove et Rankin Inlet pour rechercher, isoler et contenir la propagation du virus , a déclaré Michael Patterson, le médecin hygiéniste en chef du Nunavut.

Il reste beaucoup à faire et il faudra encore du temps pour savoir si nos mesures sanitaires fonctionnent. Michael Patterson, médecin hygiéniste en chef

3 cas au Yukon

Par ailleurs, le médecin en chef du Yukon, Brendan Hanley, a confirmé samedi que trois nouveaux cas avaient été constatés dans le territoire. Il y en a désormais 32 en tout.

Deux des nouveaux cas sont liés à des cas connus et le troisième provient d'un voyage à l'extérieur du Yukon, confirme le Dr Hanley dans un communiqué de presse.

Les autorités sanitaires sont à la recherche de contacts.

Un avis est aussi sorti à propos de la salle de sports Better Bodies à Whitehorse en raison d'une exposition publique à un cas lundi 16 novembre entre 5 h et 7 h du matin.