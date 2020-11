Le premier ministre manitobain défend la réponse de son gouvernement face à la pandémie

Dans une entrevue diffusée à l’émission Rosemary Barton Live dimanche matin, Brian Pallister a affirmé que la hausse des cas n’est pas une situation unique au Manitoba alors que samedi la Saskatchewan, l’Alberta, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick ont signalé un nombre records de cas.

Selon le premier ministre, la province n’a pas attendu trop longtemps avant d’augmenter les restrictions de santé publique.

Questionné à propos de la situation à Steinbach, où un taux de positivité du test à la COVID-19 est de 40% en 10 jours, Brian Pallister a mentionné que l’augmentation de cas était liée à une grande manifestation qui a eu lieu il y a une semaine.

Des personnes étaient réunies le week-end dernier et ont décidé d’avoir une manifestation idiote. Elles ne portaient pas de masque. Il est clair que cela est une conséquence directe du nombre de cas , a-t-il dit.

Pourtant, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin a mentionné vendredi qu’il ne voyait aucun lien direct entre cette manifestation et les cas de COVID-19 et qu’il était trop tôt pour dire quelles en étaient les ramifications.

Plus d'une centaine de personnes ont participé à une manifestation anti-masque le 14 novembre à Steinbach. Photo : Radio-Canada / Austin Grabish

Un porte-parole du premier ministre a plus tard déclaré dans un courriel que Brian Pallister faisait seulement référence au type de comportement affiché lors du rassemblement soit ne pas porter de masque, ne pas respecter la distanciation physique et ne pas rester à la maison, comme des facteurs contribuant à l’augmentation des cas.

Brian Pallister a également déclaré vendredi, que malgré de nombreux témoignages indiquant le contraire, il n’y avait pas de retard dans la province pour retracer les contacts des personnes positives au coronavirus.

Il n’y a actuellement aucun arriéré en matière de suivi et de traçage dans notre province. Nous avons des centaines de personnes que nous ajoutons pour faire le suivi et maintenir le système , a-t-il souligné.

La province a refusé de dire combien de contacts ces personnes peuvent atteindre en 24 heures, mais l’objectif est de 80%.

Le premier ministre a aussi signalé que le nombre de contacts dans chaque ménage a baissé de plus de 25% depuis la mise en place des dernières restrictions.

Avec les données de recherche, nous commençons à voir, heureusement, que le nombre de contacts que les gens ont eu qui ont contracté la COVID-19 diminue , a-t-il souligné. Une affirmation confirmée par un porte-parole de la province.

La dernière série de restrictions au Manitoba est entrée en vigueur le 12 novembre. La province entière est alors passé au niveau rouge, soit le niveau critique, de son système d’intervention en cas de pandémie.

Les magasins de détail non essentiels, les gymnases, les lieux de culte, les théâtres, les salons de coiffure et les centres de loisirs ont reçu l’ordre de fermer et les rassemblements ont été limités à un maximum de cinq personnes. Ces restrictions seront en vigueur au moins jusqu’au 11 décembre.

Le gouvernement a également annoncé jeudi de nouvelles restrictions. Il a ordonné aux détaillants qui vendent des articles essentiels de cesser la vente des articles non essentiels. Il a également interdit aux gens de recevoir quelqu’un de l’extérieur de leur foyer chez-eux, à quelques exceptions près.

Avec les informations de Rachel Bergen, Rosemary Barton, Philip Ling et Karen Pauls