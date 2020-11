De nouveaux cas de COVID-19 dans l’ouest de Terre-Neuve

La maladie a été diagnostiquée chez des personnes qui vivent dans l’ouest de Terre-Neuve. Les autorités de santé publique répertorient maintenant six cas dans cette région, donc cinq qui sont liés entre eux.

Il y avait dimanche 21 cas actifs connus de la maladie pulmonaire causée par le coronavirus à Terre-Neuve-et-Labrador. On en comptait 18 la veille.

Deux des trois personnes qui viennent de recevoir un résultat positif à un test de dépistage sont des contacts étroits de résidents déjà déclarés positifs.

La troisième personne est un travailleur qui revient de l’Alberta. Même s’il réside dans l’ouest de Terre-Neuve, ce cas d’infection a donc une autre cause et n’est pas lié à la récente éclosion dans cette partie de la province.

Aucun résident de Terre-Neuve-et-Labrador atteint de la COVID-19 n’était hospitalisé, dimanche. Les deux patients qui étaient à l’hôpital cette semaine ont reçu leur congé.

Des lieux publics ferment à Deer Lake

Une localité de l’ouest de Terre-Neuve demande à ses résidents de rester à la maison, autant que possible, et annonce la fermeture de certains lieux jugés non essentiels.

Dans un communiqué samedi soir, la ville de Deer Lake explique qu’elle réagit à la découverte de cas de COVID-19 dans cette collectivité afin de freiner la circulation du virus.

Ainsi, les bureaux municipaux et l’aréna de Deer Lake seront fermés jusqu’au 7 décembre.

La bibliothèque publique de Deer Lake a annoncé qu’elle serait elle aussi fermée jusqu’au 7 décembre.

La maison de retraite Deer Lake Manor met fin aux visites jusqu’à nouvel ordre.

Certains commerces locaux ont décidé d’acquiescer à la demande des autorités municipales. C’était le cas dimanche d’une clinique dentaire et d’une pizzeria.