Huit nouvelles personnes infectées par la COVID-19 en Gaspésie

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapporte toutefois qu’une nouvelle personne infectée fait partie du groupe d’employés de la résidence privée pour aînés ( RPArésidence privée pour aînés ) Le Manoir Saint-Augustin de Gaspé où se poursuit toujours la plus importante éclosion de la Gaspésie depuis le début de la pandémie.

Jusqu’à maintenant, 66 résidents ont été contaminés ainsi que 36 employés pour une total de 102 cas de COVID-19. La santé publique régionale a d'ailleurs réquisitionné un étage de l'hôtel Baker de Gaspé pour aider à contenir la propagation du coronavirus.

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie ne rapporte aucune nouvelle infection dans les trois autres établissements d’hébergement où les éclosions sont toujours considérées comme actives soit le Manoir Lady Maria, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle et le secteur CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Centre Mgr Ross à Gaspé.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 371 cas (+1) Bonaventure : 333 cas (+3 ) Rocher-Percé : 226 cas (+2) Côte-de-Gaspé : 340 cas (+2 ) * Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle ne sont plus comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté , mais plutôt dans la MRCMunicipalité régionale de comté où les détenus ont leur adresse permanente. Source : CISSS CISSS de la Gaspésie

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ne rapporte aucun nouveau décès et seulement six personnes sont toujours hospitalisées. Le nombre de cas actifs dans la région est maintenant de 205. Une quinzaine de guérisons sont aussi signalées.

Le CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane sous surveillance

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent dénombre sa plus forte hausse de cas depuis le 6 novembre avec 25 nouvelles personnes infectées.

Quatre cas s’ajoutent en Matanie, mais, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , il s’agit des contaminations signalées, samedi, au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que des tests sont toujours en cours dans l’établissement qui est sous très grande vigie .

Au Québec, le bilan global s’établit à 132 042 cas avec l’ajout de 1154 nouveaux cas de COVID. La santé publique dénombre 23 nouveaux décès et d'une baisse de quatre hospitalisations.