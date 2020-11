Le nouveau recteur de l'oratoire Saint-Joseph est maintenant en poste

Le père DeLaney remplace Claude Grou, qui avait été poignardé en pleine messe il y a plus d'un an et demi. Le prêtre, qui avait 77 ans à l'époque, avait été légèrement blessé par l'attaque, mais avait vite repris le travail par la suite.

Il a maintenant cédé sa place, après 15 ans de services.

Michael DeLaney, natif de l'État de New York, fait partie de la Congrégation de Sainte-Croix depuis 1981.

Il a notamment travaillé à Chicago et Portland aux États-Unis, ainsi qu'au Chili, où il a été supérieur de la communauté de Sainte-Croix pendant 10 ans.