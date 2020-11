Les ambulanciers ensevelis par des appels non urgents

Trop de transports en ambulance se dirigent vers les hôpitaux chaque jour pour des problèmes de santé bénins , déplore Jean-François Gagné, adjoint aux relations de travail à la Fédération. Et en prenant la direction des centres hospitaliers, les ambulanciers se jettent dans la gueule du loup, poursuit-il.

Car une fois au triage de l'urgence, l'admission du patient dépend de son niveau de priorité. Plus tu amènes un patient dont le cas n'est pas urgent, plus toi tu vas attendre longtemps , explique M. Gagné. C'est pour ça que ça prend du temps admettre un patient, parce qu'il n'y a pas d'urgence [dans plusieurs cas].

Pendant qu'ils attendent dans les urgences, les ambulanciers ne peuvent répondre à d'autres appels, même s'ils sont de plus grande priorité.

Tu prends un temps excessivement long avec un patient qui aurait pu, probablement, prendre un autre moyen de transport que l'ambulance ou aller consulter ailleurs qu'à l'hôpital. Jean-François Gagné, adjoint aux relations de travail, Fédération des employés du préhospitalier du Québec

Pour régler ce problème, la Fédération demande depuis des années à ce qu'on fasse davantage de place au jugement clinique des techniciens ambulanciers. Dans l'état actuel des choses, il est impossible de refuser un transport à une personne qui en fait la demande. C'est ça la philosophie. En aucun temps je peux suggérer à un patient de ne pas aller à l'hôpital.

Des milliers d'heures perdues

Or, aller vers l'hôpital n'est pas toujours une option gagnante, y compris pour l'ambulancier.

Une compilation de données obtenues par Radio-Canada a démontré que les ambulances de la région de Québec sont restées coincées des milliers d'heures au triage des urgences au cours de la dernière année. Un problème souvent propre aux grands centres urbains, comme Québec et Montréal, selon Jean-François Gagné.

Dans les cinq hôpitaux du CHU de Québec et à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, les ambulanciers ont patienté 56 000 heures, d'octobre 2019 à septembre 2020. De ce nombre plus de 16 000 auraient pu être évitées si les cibles avaient été respectées.

Du moment où l'ambulance arrive l'hôpital, il faut actuellement compter une heure avant de libérer la civière. La cible est de 30 à 40 minutes.

Un reportage de CBC démontrait le même problème à Ottawa  (Nouvelle fenêtre) , où les délais d'attente étaient encore plus élevés.

Désinfection et COVID-19

Et ces données ne disent pas tout, selon Jean-François Gagné. Une fois le patient enfin admis à l'hôpital et la civière libérée, il y a une désinfection qui doit être faite , explique-t-il. On a aussi des papiers à produire, des factures pour l'employeur. On en a techniquement pour 20 à 30 minutes encore à remettre nos choses en place pour retourner répondre à des appels.

C'est du temps où moi je ne peux pas offrir de services concrets à la population. Jean-François Gagné, adjoint aux relations de travail, Fédération des employés du préhospitalier du Québec

La pandémie de COVID-19 a aussi ajouté des délais. Les différents protocoles mis en place pour le préhospitalier augmentent les délais de transfert.

Mauvais réflexes

M. Gagné refuse de blâmer les patients ou les personnes qui font appel aux ambulances. À son avis, par manque d'information ou de ressources, on ne leur offre pas assez de portes d'entrée dans le système de santé.

Pour les personnes âgées vivant en résidence, la Fédération croit que de mauvais réflexes sont également à la base du problème d'engorgement. Un défi qui risque de ne pas s'améliorer avec le vieillissement de la population.

Jean-François Gagné parle d'une culture qui s'est installée dans beaucoup de résidences . À la moindre plainte [d'un usager], on va t'envoyer à l'hôpital en ambulance , dit-il. Ils ne veulent pas de poursuites des familles. Ça tombe bien, l'ambulance est gratuite pour les 65 ans et plus, et en plus ça fait un patient de moins à s'occuper pour la journée.

Tous ces avantages font en sorte qu'il s'est développé une culture au cours des dix dernières années. Jean-François Gagné, adjoint aux relations de travail, Fédération des employés du préhospitalier du Québec

Divers projets ont commencé à émerger pour limiter les transports inutiles vers les hôpitaux. À Québec, une répartition informatique permet d'orienter les ambulanciers vers l'urgence la moins achalandée. Un projet pilote a aussi permis de dévier 600 appels non urgents vers des cliniques médicales, les GMF ou la ligne Info-Santé.

En Montérégie, un projet pilote visant les 65 ans et plus vient de démontrer des résultats prometteurs.

Jean-François Gagné constate que la pandémie de COVID-19 semble avoir secoué les puces du réseau. Mais, dit-il, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la reconnaissance des techniciens ambulanciers de la province.