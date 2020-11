Exposition possible dans des écoles et 6 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Les responsables de la santé publique au Nouveau-Brunswick annoncent dimanche la découverte de six nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

Cinq d’entre eux sont dans la région de Saint-Jean. Il s’agit de trois personnes mineures et de deux adultes dans la vingtaine.

L’autre cas signalé dimanche est chez une personne dans la trentaine habitant la région de Fredericton.

Cela fait passer à 77 le nombre de cas actifs connus de la maladie pulmonaire causée par le coronavirus au Nouveau-Brunswick.

Le sud de la province continue d’être le plus touché. Il y avait dimanche 35 cas actifs connus dans la région de Saint-Jean, cinq de plus que samedi. Moncton et les environs comptaient toujours 30 cas, le même nombre que la veille.

Il y a 8 cas actifs connus dans la région de Fredericton et toujours deux dans la région de Bathurst. On ne dénombre aucun cas pour le moment dans les régions de Campbellton, Edmundston et Miramichi.

Aucun résident du Nouveau-Brunswick atteint de la COVID-19 n’était hospitalisé, dimanche. Il y avait un patient hospitalisé samedi.

Exposition possible dans des écoles

Le gouvernement provincial a confirmé que des cas de COVID-19 avaient été découverts à l’école secondaire Simonds High, à Saint-Jean, et à l’école Hampton Middle School, à Hampton.

De plus, les familles des élèves et le personnel de l’école secondaire Harbour View High, à Saint-Jean, ont été informés d’une exposition possible à un cas de COVID-19, indique le gouvernement provincial, dimanche.

Aucune transmission du virus entre élèves n’a pour l’instant été relevée dans les écoles du Nouveau-Brunswick, indiquent les responsables de santé publique.

Éclosion dans un foyer de soins

Il y a une éclosion de COVID-19 au foyer de soins Tucker Hall, à Saint-Jean. Cet établissement appartient à l’entreprise Shannex.

L'entreprise a indiqué que trois résidents et un employé de Tucker Hall étaient atteints de la COVID-19.

Tous les résidents et membres du personnel subissent des tests de dépistage. Dimanche après-midi, Shannex indiquait qu’aucun nouveau résultat positif n’avait été obtenu depuis la découverte des quatre cas déjà connus. D’autres résultats étaient toutefois attendus plus tard dans la journée.

Moncton et Saint-Jean, zones orange

Samedi, la région de Saint-Jean est passée en phase orange, c’est-à-dire que des restrictions supplémentaires sont en vigueur pour freiner la circulation du virus. La région de Moncton est en phase orange depuis vendredi.

Le reste du Nouveau-Brunswick demeure à la phase jaune du plan de rétablissement de la province.

La province a établi une charte de couleurs pour indiquer le niveau de vigilance face au coronavirus et dicter les restrictions qui s’appliquent. Il y a quatre niveaux d’alerte  (Nouvelle fenêtre) : de la moins grave à la plus sérieuse, ce sont les phases verte, jaune, orange et rouge.