À 19 ans, Félix Ouellet parmi les professionnels du motocross

L'été dernier a été particulièrement fructueux pour Félix Ouellet : il a décroché le titre de double champion provincial dans les catégories Inter MX2 et Inter MX3.

Le coureur se concentre maintenant sur sa préparation en vue de la prochaine saison.

Ça fait un bon moment que je veux me rendre là et c'est cette année que ça se passe. J'ai mon entraîneur personnel et j'y vais fort ces temps-ci. Je vais me préparer tout l'hiver pour attaquer ma saison pro , assure le jeune athlète.

Plutôt ambitieux, Félix Ouellet a déjà des objectifs en tête pour ses débuts parmi les grands de sa discipline.

Pour le Québec, j'aimerais faire un top 3 au championnat 250. Au niveau national, on va y aller comme ça vient. Je vais me préparer mentalement à ça le mieux possible , espère le jeune.

Félix Ouellet en pleine action Photo : Courtoisie, Félix Ouellet

Félix Ouellet sera sur les lignes de départ pour le Pro National Canadian Triple Crown et pour le CQMX. Il aura l'occasion de se mesurer à deux autres Bas-Laurentiens, soit Samuel Lavoie de Dégelis et Karl Normand de Rivière-du-Loup.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher