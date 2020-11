Le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue fête ses 25 ans

En raison de la COVID, l’organisme tient un 5 à 7 virtuel le 8 décembre pour parler notamment de l’environnement et des défis d’avenir.

La présidente du conseil d’administration rappelle que le CREATConseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue a été mis en place sous l’impulsion de plusieurs organismes qui souhaitaient travailler ensemble sur les questions environnementales.

Jacinthe Châteauvert croit que l'organisme a fait avancer plusieurs dossiers en environnement.

On travaille sur les dossiers environnementaux d’une façon très vaste, des matières résiduelles, des mines, l’agriculture, de l’eau. On a une variété de domaines dans lesquels on intervient , dit-elle.

Du côté minier, on a participé à tous les événements en région, à toutes les consultations publiques que le gouvernement a pu faire. Si on prend le dossier de matières résiduelles, on a travaillé quand il y a eu l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de la MRC de la Vallée-de-l’Or sur lequel on a pu obtenir des gains importants. Donc plusieurs dossiers qui font en sorte qu’on a fait une différence. On n’est pas les seuls à avoir travaillé, mais je pense que le CREAT a bien rendu le travail , précise-t-elle.

Selon Jacinthe Châteauvert, le travail doit se poursuivre pour relever d’autres défis environnementaux importants pour les années à venir.