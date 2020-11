La neige s'amène dans plusieurs région du Québec et de l'Ontario

Les premières neiges sont annoncées cette fin de semaine dans plusieurs régions, au Québec et en Ontario. Dès dimanche après-midi, les automobilistes devront composer avec des conditions routières difficiles.

Cette bordée de neige sera accompagnée de fortes rafales et de verglas par endroits et se poursuivra jusqu’à lundi.

Au Québec, ce sont les régions de Baie-Comeau et de Québec, Lanaudière, les Laurentides et l'Outaouais qui seront les plus touchées.

Selon Environnement Canada, ces régions pourraient recevoir 15 à 20 centimètres de neige de dimanche soir à lundi.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent pourraient enregistrer des accumulations d'une dizaine de centimètres.

Au Bas-Saint-Laurent et en Mauricie, on s’attend à de la pluie verglaçante.

Pour ce qui est de la grande région de Montréal, ce sont des accumulations de quelque 5 centimètres qui sont attendues avant que la neige ne se change en pluie.

Les automobilistes du Québec doivent avoir leurs pneus d’hiver du 1er décembre au 15 mars inclusivement. Auparavant, la date limite pour installer des pneus d'hiver était le 15 décembre.

Des voitures circulent sur Lakeshore Drive à Toronto avec une faible visibilité à cause de la grêle, de la neige et de la pluie (archives). Photo : La Presse canadienne / COLE BURSTON

En Ontario, où la neige a commencé à tomber en matinée, des accumulations sont attendues ce dimanche soir et pendant la nuit.

Environnement Canada prévoit une accumulation totale de 15 à 20 cm de neige dans de nombreux secteurs à Ottawa et dans l'est de la province.

Une dépression du Colorado, qui devrait se diriger de l'Ohio vers le fleuve Saint-Laurent de dimanche à lundi, apporte cette neige, mais Environnement Canada ne précise pas le moment exact où le système météorologique va passer au-dessus de Toronto et au moment où la neige sera la plus abondante.

Au nord et à l'ouest du Golden Horseshoe, ce sont des accumulations de 7 à 14 cm de neige qui sont annoncées.

Près du lac Ontario, on s’attend à un peu moins de neige en raison du temps légèrement plus doux. La neige y sera parfois mêlée de pluie.

Des accumulations importantes pourraient avoir lieu au nord de la route 401. Là aussi, les déplacements pourraient être difficiles.