Jusqu’à 20 cm de neige attendus dans le sud de l’Ontario dimanche

La plupart des secteurs devrait recevoir de 5 à 10 cm de neige, certains pourraient voir des accumulations de 20 cm par endroit.

De 7 à 14 cm de neige sont notamment à prévoir dans la région de Toronto. À Ottawa et dans l'Est ontarien, un avertissement de neige est en vigueur : jusqu'à 20 cm pourraient s'accumuler dans les rues de la capitale fédérale.

La neige a commencé à tomber en matinée et continuera de tomber jusqu'à ce soir. Les secteurs plus éloignés du lac Ontario recevront plus de précipitations, selon l’agence météorologique.

Dans la Ville-Reine, les flocons pourraient se changer en grésil et/ou en pluie tard cet après-midi, prévient Environnement Canada. Les automobilistes doivent être prêts à composer avec des conditions routières hivernale , est-il écrit dans le bulletin.

En plus des chaussées glissantes, la visibilité pourrait être très réduite par moment sur les routes.