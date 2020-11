Au tour de la Vallée-de-l’Or de tenir son Marché de Noël

De nombreux producteurs, agro transformateurs et artisans de toute l'Abitibi-Témiscamingue vont exposer leurs produits.

Le marché a dû s'adapter à la crise sanitaire en réduisant d'une vingtaine le nombre de places permises pour les marchands.

L'animation ne sera pas offerte et il y aura des indications pour les l'entrée et la sortie du site.

Pour le directeur du Marché public de la Vallée-de-l'Or, Renaud Martel, il était important de tenir ce 5e marché de Noël pour soutenir les artisans de la région.

Le conseil d'administration du Marché public de la Vallée-de-l'Or s'est tenu à l'affut justement un peu de l'état de l'évolution de la transmission de la Covid. Quand on s'est rendu compte que ça semblait sous contrôle en région, pour nous c'était important d'appuyer les petites entreprises, les producteurs et les artisans de la région, dit-il. C'est important pour nous. Et voyant qu'on avait des installations qui étaient susceptibles d'accueillir plusieurs clients, c'était possible de réaliser l'évènement, on a décidé justement de le faire cette année.

Les visiteurs doivent respecter les recommandations de la santé publique pour éviter la propagation du coronavirus.

Ville-Marie et Lorrainville ont également organisé leur Marché de Noël.